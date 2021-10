Il lui demande sa main, elle dit oui, la bague tombe dans un trou

Un Britannique avait choisi l'éclat de Times Square à New York pour demander sa dulcinée en mariage, et elle a dit "yes". Alors il a ouvert la main, mais l'émotion lui a fait perdre la bague, qui a dégringolé à travers la grille du trottoir.