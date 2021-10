Le-Havre. Vente annuelle pour le Carmel du Havre

Le monastère du Carmel du Havre (Seine-Maritime) organise une exposition-vente annuelle depuis 1978. Elle propose à la vente des produits artisanaux venus de différents monastères (26). La vente permet au monastère de faire vivre la communauté et permet un moment d'échange avec le public. Toutes les sœurs du Carmel sont présentes lors de l'événement.

Les sœurs produisent 40 000 pots de confitures par an. - Carmel du Havre

Un monastère né en 1894

Le monastère du Carmel du Havre s'est implanté dans la cité Océane en 1894. Installé au départ dans le quartier du rond-point, il a dû déménager à cause de la construction du tunnel Jenner. Le monastère est installé rue Félix Faure depuis 1953. La communauté compte en 2018, 16 sœurs âgées de 29 à 87 ans. Les lieux reçoivent du public à la chapelle, à l'accueil (sept chambres pour des retraites), au magasin et dans un jardin du silence.

Ecoutez sœur Christine, la mère supérieure :

Une trentaine de parfums - Carmel du Havre

Les produits du Carmel

Les sœurs carmélites du Havre réalisent de l'artisanat pour financer leur monastère. La spécialité des sœurs : la confiture et les gelées. Elles produisent 40 000 pots par an (une trentaine de parfums). Les sœurs proposent également des cartes de Noël (calligraphies, pastel et peinture), des bougies (coulées et décorées main), gants et serviettes (bordées main), confection pour enfants, pulls (tricotés main) et des doudous (sept modèles pour les enfants de 0 à 3 ans).

Carmel du Havre, 151 rue Félix Faure au Havre – Exposition-vente 2018 vendredi 30 novembre de 14 heures à 19 heures et du samedi 1er au lundi 3 décembre de 10 heures à 19 heures.