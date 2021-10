Cherbourg. Manche : le plan de viabilité hivernale est lancé

La grêle tombe sur la Manche ce vendredi 30 novembre 2018, alors que vient d'être lancé le plan de viabilité hivernale. Jusqu'au 25 février, 300 agents du conseil départemental se tiennent prêts à sécuriser et dégager les routes en cas de neige et de verglas. La Manche dispose de trente saleuses et plus de 7700 tonnes de sel, pour entretenir ses 7700 km de routes, l'un des plus longs réseaux de France.