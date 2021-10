Caen. Les Beatles dans la boîte à musique du 29 novembre

C'était l'un des quatre Beatles, ça fait 17 ans aujourd'hui que Georges Harisson est mort ! Souvent dans l'ombre de John Lennon et de son ami d'enfance Paul Mc Carthney, Georges Harisson n'en reste pas l'homme qui a écrit l'un des plus grands succès du groupe britannique. La chanson Here Comes The Sun est l'un 17 titres du mythique album Abbey Roard. Cette chanson a une particularité, John Lennon n'a pas participé à son enregistrement.

