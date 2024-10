[REPLAY] Les Olympiades des métiers 2018 en direct

Kyllyann Foucher est en finale des Olympiades des métiers comme mécanicien de véhicule industriel. Pour représenter au mieux la Normandie durant la finale, le jeune homme fait une préparation physique et mentale, seul ou en équipe. "Je fais aussi du sport et des petits exercices." Enfin, pour peaufiner son savoir-faire, Kyllyann Foucher effectue un stage et entraîne aussi ses connaissances techniques chez lui pour être fin prêt le jour de la finale.