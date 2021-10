Mortagne-au-Perche. Les gilets jaunes du Perche rédigent un cahier de doléances

Beaucoup de monde présent, mardi soir 27 novembre 2018, à l'Assemblée Générale des Gilets Jaunes du Perche, réunis à la salle des fêtes de Saint-mard-de-Réno (Orne).

Difficile parfois de s'y faire entendre ! On mesure là la limite d'un mouvement populaire sans réelle ligne directrice. Néanmoins, beaucoup d'idées ont fusé, pendant plus de deux heures.

Cahier de doléances

Pour tenter d'y voir plus clair, les plus tempérés des gilets jaunes commenceront mercredi après-midi 28 novembre 2018 à rédiger cahier de doléances, alors que les plus radicaux se préparent à retourner samedi 1er décembre à Paris.