Cherbourg. Restos du Cœur : la campagne en chiffres dans la Manche

Alors que la 34e campagne d'hiver des Restos du Cœur démarre dans la Manche et partout en France, Tendance Ouest fait le point en chiffres.

6 000 familles

640 000 repas ont été distribués à 6 000 familles, lors des dernières campagnes (hiver et été) dans la Manche. Sur l'hiver 2017-2018, 4 500 familles ont été aidées. "En général, 50 % seulement des bénéficiaires sont inscrits fin novembre, on monte à 80 % fin décembre. Il y a des inscriptions jusqu'à la fin de la campagne" constate Jean-Bernard Eppe, du centre de Cherbourg.

620 bénévoles

La Manche compte 620 bénévoles et une salariée. Un chiffre qui monte à 675 pour la collecte nationale de mars 2018 dans les supermarchés, grâce à des "bénévoles d'un jour", souvent des étudiants. L'association recherche toujours des volontaires, notamment trois soutiens de centres (pour faire le lien entre les centres locaux et le département), un responsable communication (tenir le site web, réaliser la lettre aux bénévoles), et des formateurs.

697 tonnes

L'association départementale reçoit 500 tonnes de denrées depuis l'antenne nationale. 55 tonnes ont été récoltées lors de la dernière collecte nationale. 72 tonnes proviennent des "ramasses", auprès des grandes surfaces notamment. Enfin, 70 tonnes sont issues de dons d'entreprises agroalimentaires, obtenus via deux prospecteurs.

52 semaines

La collecte d'hiver durera 16 semaines, celle d'été se poursuit ensuite pendant 36 semaines. "L'objectif est d'être ouvert toute l'année" indique le président départemental des Restos, Jean-Yves Potier. Dans la Manche, 14 centres sur 18 sont restés ouverts pendant l'été.

+ 20 % d'essence

Les Restos du Cœur n'échappent pas à l'augmentation du prix des carburants. D'autant que certains véhicules sont anciens et gourmands. "Le poste carburant dans la Manche est très important. Sur un an, c'est environ 20 % d'augmentation. Ce qui va dans le fonctionnement ne va pas aux bénéficiaires" regrette le président départemental. Certains véhicules seront mutualisés pour faire des économies :