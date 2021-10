Rouen. Bonne table à Rouen : les délices transalpins de La pasta tinto

Avis aux amateurs de cuisine italienne ! À La pasta tinto, restaurant du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime), à côté de la place Saint-Marc, les amateurs du genre trouveront leur bonheur. Dans la grande salle, l'ambiance est plutôt feutrée et cosy. Aux murs, des objets et des œuvres d'art rappellent subtilement le lien entre l'enseigne et la Botte.

La maîtrise dans la cuisson des pâtes

Sur la carte, je retrouve les grands classiques de la cuisine italienne : carpaccio, antipasti et des pâtes à toutes les sauces. Ce sont justement ces dernières qui ont motivé ma venue. J'opte donc pour le plat du jour, une belle assiette de pâtes parfaitement al dente, servies avec des petits lardons bien grillés et une bonne sauce à base de crème et de mascarpone. Un délice !

La portion est assez copieuse, mais pas suffisamment pour me voir refuser un dessert. Parmi les tiramisus, îles flottantes et autres mousses au chocolat, je choisis une pana cotta. Quitte à être venu manger des spécialités transalpines, autant jouer le jeu jusqu'au bout ! La crème qui m'est présentée est très bonne, ferme et bien parfumée. Avec son coulis de fruits rouges et quelques fruits frais, je ne trouve rien à y redire. Pour 16€ avec une boisson, le menu du jour est à recommander.

Pratique. La pasta tinto, 4 rue Alsace-Lorraine à Rouen. Tél. 02 35 15 08 30