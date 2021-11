Nouveau clip pour Amadou et Mariam : Wily Kataso

Amadou et Mariam chantent et jouent depuis toujours, ce n'est pourtant que dans les années 2000 que la France découvre ce duo atypique.

Le titre "Dimanche à Bamako", réalisé avec Manu Chao, les propulse en tête des charts et des programmations radio durant de longues semaines. L'album du même nom est même couronné par une Victoire de la Musique en 2005.

Une musique métissée, partagée, généreuse et de nombreux collaborateurs pour l'album "Folila" qui sortira le 2 avril 2012 : Bertrand Cantat, Santigold, Ebony Bones, Theophilus London ou encore Tunde Adebimpe et Kyp Malone deux membres de la formation rock TV On The Radio.

Découvrez sur tendanceouest.com leur nouveau clip "Wily Kasato", réalisé à New-York par Jennifer Delia.

photo: capture d'écran du clip.