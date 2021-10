Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen se ressaisissent

Il fallait oublier. Vite, de préférence, pour ne pas tergiverser. Éliminés de la coupé d'Europe et battus pour la première fois de la saison, par Grenoble (2-5), en l'espace de quelques jours, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) sont repartis de l'avant. Le dimanche 25 novembre 2018, ils ont battu sèchement les Pionniers de Chamonix lors de la 19e journée de Synerglace Ligue Magnus.

Festival offensif pour les Rouennais

Privé de Nicolas Deschamps mais également d'Anthony Guttig et de Michel Miklik, Fabrice Lhenry a profité de l'occasion pour faire confiance aux jeunes Benjamin Berard et Joran Reynaud pour cette rencontre. Et il n'a pas été déçu puisque la différence s'est faite rapidement dans ce match avec un bon lancer de Atte Makinen dès la 4e minute (1-0). Seulement 35 secondes plus tard, les Rouennais ont doublé la mise sur un contre rondement mené et conclu par Alex Aleardi (2-0). Le rouleau compresseur était déjà bien en marche avant que Juha Koivisto ne vienne alourdir encore un peu plus la marque avant la fin du premier tiers-temps.

Plus en retrait dans la deuxième période, les Jaune et Noir ont remis le pied sur l'accélérateur dans le dernier tiers. Loïc Lampérier puis Vincent Nesa, pour son premier but de la saison, ont parachevé le large succès rouennais (5-0). Au classement, les Normands restent donc en tête avec cinq points d'avance sur les Bruleurs de Loups de Grenoble. Ils retrouveront la glace dès le mardi 27 novembre 2018 avec un déplacement chez les Boxers de Bordeaux.