Hors Normandie. Un appareil à raclette est à remporter cette semaine dans le Jackpot !

Tous les jours venez actionner le Jackpot sur Tendance Ouest entre 16h et 19h, de nombreux cadeaux sont à remporter. Du lundi 26 au vendredi 30 novembre 2018, gagnez :

- Votre calendrier de l'avent Pat Patrouille ou Reine des Neiges, avec des surprises créatives à l'intérieur (autocollants, bracelet, crayons, gomme…)

- Votre appareil à raclette 8 personnes, 3 en 1 : raclette, crêpes et grill. Plaques interchangeables pour diverses occasions :Raclette, Grill, Pierre à griller, Crêpière - Idéal pour régaler 8 gourmands, petits et grands - Appareil 3 en 1au design simple et élégant, pour réaliser vos repas complets

- Vos chèques de 50 ou de 100 € pour vous faire plaisir (restaurant, concert, sortie...) pour gagner en pouvoir d'achat (carburant, taxes d'ordures ménagères, vous aidez à faire vos courses ou pour préparer les fêtes…)

Pour tenter de remporter l'un de ces cadeaux, envoyez JACKPOT par sms au 7 11 12