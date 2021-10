Sotteville-lès-Rouen. Seine-Maritime : un homme de 36 ans entre la vie et la mort après un accident

Le choc a été violent, samedi 24 novembre 2018 peu après 2 heures du matin, sur le boulevard industriel à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime).

Deux personnes incarcérées

Une voiture et un camion sont entrés en collision. Dans la voiture, deux personnes étaient incarcérées. Les pompiers sont intervenus pour les dégager. Un homme de 36 ans était grièvement blessé et son pronostic vital était "réservé" au moment de son transport vers le CHU de Rouen. L'autre homme de 30 ans était plus légèrement touché.

Le conducteur du camion est indemne.

