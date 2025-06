Gilets jaunes : la situation en Normandie au septième jour

Ce jeudi 22 novembre, à midi, la préfecture du Calvados recense encore 15 barrages filtrants dans le département. Depuis samedi, 19 personnes ont été interpellées et 11 blessées. Les dégâts à la charge du Conseil départemental ont été réévalués à 200 000 euros (contre 40 000 euros précédemment).

• Presqu’île de Caen/quai de Normandie.

• Colombelles : rond- point Lazarro.

• Mondeville/Cagny : rond-point D613/D230.

• Saint-Germain-la-Blanche-Herbe : route de Caen.

• Giberville/Rond-point de la Criée : D675/D403.

• Blainville-sur-Orne : avenue des Canadiens.

• Bayeux : rond-point Eisenhower.

• Lisieux : rond-point de l’Espérance (D519/D579).

• Vire : rond-point de la Papillonnière.

• Moult : rond-point D613.

• Honfleur : rond-point de la Morelle.

• Dives-sur-Mer : D490/D400.

• Thury-Harcourt : rond-point RD562/Boulevard de la Flèche.

• Coulvain : RD577.

• Saint-Pierre-sur-Dives : rond-point D16/D40.



Bilan provisoire à 13h30, depuis le début du mouvement :

- Interpellations : 10 en zone gendarmerie (entraves à la circulation, conduites en état d’ivresse et

sous l’emprise de stupéfiants, rébellion et coups et blessures volontaires), 9 en zone police (port

d’arme, ivresses publiques et manifestes, participation à un attroupement, mise en danger de la vie

d’autrui) : trois individus ont été interpellés ce jour pour dégradation de radar sur le viaduc de Callix.

- Dégradations (estimées) : 170 000 € pour la Dirno (État), 200 000€ pour le Conseil départemental,

30 000€ pour la ville de Bayeux.

- Blessés : 11 dont 2 gendarmes blessés par un manifestant qui s’est rebellé suite à un contrôle positif

alcool et stupéfiants.