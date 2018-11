Gilets jaunes : la CCI Seine-Estuaire inquiète des conséquences économiques

C'est une des conséquences du mouvement des gilets jaunes, plus ou moins voulue : la paralysie du commerce lors du week-end du samedi 17 et du dimanche 18 novembre 2018. Et une économie qui fonctionne encore au ralenti depuis lundi 19 novembre 2018. Entre la baisse de fréquentation des clients et les stocks de Noël qui ne peuvent pas être acheminés, la CCI Seine-Estuaire au Havre (Seine-Maritime) s'inquiète.

Écoutez Pénélope Virag, vice-présidente chargée du commerce :

Les ponts de Tancarville et de Normandie

La CCI Seine-Estuaire a en charge la concession des ponts de Tancarville et de Normandie. Les barrages et les blocages ont forcément des conséquences. Écoutez Pénélope Virag :

Pour la CCI Seine-Estuaire, le mouvement des gilets jaunes sur les ponts de Tancarville et de Normandie pose des problèmes de sécurité et engendre des coûts (destruction des chaussées par des feux et des opérations péages gratuits).