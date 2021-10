Caen. Gilets jaunes : tentative de déblocage du périphérique de Caen par les gendarmes mobiles

Les forces de l'ordre se sont déployées en nombre, dimanche 18 novembre au niveau de l'échangeur d'Ifs sur le périphérique sud de Caen pour disperser un millier de "gilets jaunes".

Utilisation de gaz lacrymogène

Un journaliste de Tendance Ouest, présent sur place, constate la présence de nombreux cars de gendarmes mobiles et l'utilisation de gaz lacrymogène.

17h15. Ambiance très tendue sur le périphérique de #Caen, face à face CRS vs #giletsjaunes. Certains veulent encercler les forces de l'ordre. Jets de lacrymo. @tendanceouest pic.twitter.com/Gv9qjTW1EE — Simon Abraham (@Simon__Abraham) 18 novembre 2018

Depuis la mi-journée un barrage filtrant était mis en place par les "gilets jaunes" au niveau de la sortie Ifs sur le périphérique de Caen.

Le Préfet du Calvados précise que "la décision d'intervention s'explique par l'entrave à la circulation sur cet accès à Caen et son périphérique et l'impossibilité d'établir un dialogue avec les manifestants sur place." Il ajoute que "ces derniers sont restés en attroupements et ont refusé de se disperser après les sommations faites".

Face à face tendu

Au milieu des feux de palettes et de pneus, le face à face est tendu entre les gendarmes mobiles et une poignée de manifestants. Notre journaliste sur place indique que "l'air est irrespirable" après l'utilisation du gaz lacrymogène.

La plupart des "gilets jaunes" se sont repliés sur le rond point du pont bleu, porte d'Espagne et lancent un appel à les rejoindre là-bas pour en faire "le siège".

Une manifestation illégal

Le préfet du Calvados rappelle que cette manifestation "comme la quasi totalité de celles faites depuis hier, n'avait pas été déclarée et est donc illégale".

Le préfet du Calvados appelle les manifestants à "cesser leurs actions et à évacuer les sites encore occupés. Le préfet appelle également les usagers de la route à redoubler de vigilance avec la nuit tombée et à la responsabilité de tous les manifestants en laissant les véhicules circuler."

Le boulevard périphérique sud demeure fermé

A 19h00, les "gilets jaunes" sont regroupés au rond-point bleu de Ifs (Calvados), point de fixation. Ils ont allumés des feux à toutes les voies qui mènent à ce rond-point. Encore plusieurs centaines, ils projettent de rester toute la nuit et demain matin.

16h50. Face à face sur le périphérique de #Caen entre #Giletsjaunes et dix camions de CRS, au niveau de la sortie de #Ifs @tendanceouest pic.twitter.com/lSASwhSWd1 — Simon Abraham (@Simon__Abraham) 18 novembre 2018

