Cherbourg. L'émission Turbo à la Cité de la Mer

L'émission Turbo a pris la Cité de la Mer de Cherbourg (Manche) pour décor, dans son prochain numéro diffusé dimanche 18 novembre 2018.

La chaîne de télévision M6 a installé deux porsches jaunes - une Porsche 911 2.2 T et un 911 Carrera T - dans la grande galerie des engins et des hommes, au milieu de submersibles en tout genre... pour beaucoup jaunes également ! Le tournage remonte au lundi 22 octobre 2018.

Ce dimanche sur 📺 @M6 ne manquez pas l'émission TURBO 🏎️, vous y découvrirez un sujet sur 2 générations de Porsche 911 installées dans un décor on ne peut plus original notre Grande Galerie des Engins et des Hommes 🤩et les essais ont lieu dans le #Cotentin ! @turbofr #cherbourg pic.twitter.com/UDnpvc42w5