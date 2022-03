Rouen. Equi Seine 2018 : le partage de la passion du cheval

L'édition 2018 d'Equi Seine se dévoile. Le lundi 12 novembre 2018, dans le Parc des expositions de Rouen (Seine-Maritime) en pleine transformation pour accueillir le concours de saut, ses organisateurs ont levé le voile sur le programme. "Nous avons voulu en parallèle de la manifestation sportive pour laquelle nous recevrons l'équipe de France présente aux JO de Rio, innover avec le Salon du cheval", explique Antoine-Guy Bréant, directeur d'Equi Seine.



Un projet pédagogique

Et ce projet comporte de nombreux volets, comme le partage avec un public fragile et isolé avec 300 enfants des quartiers difficiles des environs qui seront invités. Ils découvriront le cheval et ses règles, ils auront la possibilité de monter des poneys et pourront découvrir les nombreux métiers en rapport avec le cheval. L'accueil de personnes handicapées mais aussi les personnes âgées pensionnaires des Ehpad (maisons de retraite) sera assuré et développé cette année grâce au soutien de la ville de Rouen. Une artiste peintre, Lisca Lorka, accompagnera l'événement et partagera ses œuvres grand format avec le public. Et il y aura aussi le pianiste Axel Willem pour lier l'esthétisme de l'équitation à la puissance de cet art majeur.

Présentes à la conférence de présentation, Chantal Cottereau, élue du département et Sarah Baluet, élue de la Ville de Rouen, ont réaffirmé leur soutien grandissant à cet événement qui prend chaque année plus d'ampleur en devenant un événement majeur de la vie rouennaise et de la Région.

Une organisation parfaite

Comme le souligne Karine Boué, cheville ouvrière et passionnée de cet événement, "il y a plus de 80 bénévoles qui œuvrent pour le bon déroulement et la réussite de ces quatre jours consacrés au cheval. Sans eux, rien ne pourrait se faire et nous pourrons accueillir les meilleurs cavaliers mondiaux et proposer au public des épreuves nouvelles comme le speed challenge ou la puissance".



Pendant quatre jours, ce Jumping de Rouen va attirer des milliers de spectateurs grâce à un riche programme du 15 au 18 novembre 2018.

Jumping de Rouen organisé par Equi Seine CSI 4 *, salon normand du cheval, du 15 au 18 novembre au Parc des Expositions, Grand Quevilly billetterie : https://equiseine.fr/pratique/billetterie/ Pass 4 jours : 35€