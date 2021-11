Tour de Normandie: Départ de Domfront aujourd'hui.

Certes, les coureurs de l'équipe Europcar ont parfaitement géré la course hier, certes l'écart avec certains favoris est important. Oui, mais de nombreuses équipes ne se sont pas résignées à jouer les second rôles sur ce tour de Normandie. Il y a des étapes à aller chercher...

Quid, également, de la conditions physique des coéquipiers du leader. ces derniers ont beaucoup travaillé sur une étape très nerveuse hier, du coup, qu'en sera t-il si l'étape d'aujourd'hui est aussi animée?

C'est sûr, il y aura des attaques entre Domfront et Villers et si un "bon coup" (comme on dit dans le jargon du vélo) venait à partir, la phase de l'épreuve pourrait bien changer...

Découvrez la présentation de l'étape du Jour avec Sylvain Letouzé...