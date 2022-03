Rouen. Agression homophobe de Rouen : deux suspects derrière les barreaux

Deux suspects de 27 et 30 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire, après l'agression à caractère homophobe à Rouen, commise dans la nuit du 24 au 25 octobre 2018. "Ils sont poursuivis pour séquestration et extorsion en raison de l'orientation sexuelle de la victime", a précisé le procureur de la République de Rouen, Pascal Prache.

Leur agression, si elle est bien reconnue comme un crime, peut entraîner un passage devant la cour d'assises. Ils encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.

Les deux hommes ont reconnu être les auteurs de l'agression sans en reconnaître le caractère homophobe, selon une source policière.

• À lire aussi. Agression homophobe à Rouen : deux personnes en garde à vue



Identifiés grâce à la plaque du véhicule

C'est la plaque d'immatriculation du véhicule utilisé le jour de l'agression qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'aux suspects, ainsi que l'exploitation des caméras des banques ou le trio s'est arrêté.

La victime présumée, un homme de 34 ans, s'est vue prescrire 10 jours d'interruption totale de travail après l'agression, ayant reçu de nombreux coups. Les agresseurs lui auraient extorqué 800 euros.

Samedi 3 novembre 2018, près de 800 personnes se sont rassemblées à Rouen sur le pont Corneille contre l'homophobie et contre toutes les formes de discriminations, en réaction à cette agression.

Avec AFP