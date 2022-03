Mont-Saint-Aignan. Près de Rouen, une école consacrée aux nouvelles technologies

Ce sont des secteurs qui recrutent. Et M2i Formation n'a pas manqué de s'engouffrer dans la brèche. "On a des rapports réguliers avec pôle emploi et des partenaires locaux et on savait qu'on pourrait nous envoyer des jeunes dans ces formations", explique Jean-Luc Ruby, directeur national des formations diplômantes de M2i Formation. Depuis la mi-octobre 2018, une école est désormais ouverte à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) pour proposer des formations diplômantes de niveau BAC+2 en développement informatique (langage JAVA, développement PHP ou développement web mobile) ou encore dans le secteur tertiaire (gestionnaire de paye et comptable gestionnaire).

Des formations continues

"Nos formations sont en neuf mois avec six mois de cours intensifs à 35 heures par semaine, puis trois mois en entreprise", explique Jean-Luc Ruby. M2i Formation propose aussi toujours ses formations continues en quelques heures sur les nouvelles technologies avec en domaines de prédilection la cyber-sécurité, le big data ou le blockchain.

m2iformation.fr/centre-de-formation/rouen/30/