Le lancement de l'association Grande Rocade Ouest Ferroviaire

Il s'agit d'une association de lobbying pour la modernisation et l’électrification de la ligne SNCF entre le port du Havre et Tours, par Mézidon et Argentan, vers le sud.



Actuellement, le fret transite par Amiens et Reims, avant le descendre par la vallée du Rhône.



Ce projet de "Grande Rocade Ferroviaire Ouest" est soutenu par les 4 agglomérations sus-citées, mais aussi par les 4 conseils régionaux de Basse et Haute Normandie, du Centre, et des Pays de la Loire.



La 1ère mission confiée à Joachim Pueyo, maire d’Alençon et premier président de cette association, sera de fédérer au maximum autour de ce projet, de Cherbourg à Rouen.

Ecoutez ci-dessous Joachim Pueyo; et Jean-Claude Boulard, le maire du Mans: