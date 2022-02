Caen. Football (Ligue 1) : Caen confirme ses faiblesses face à Rennes

Le match.

Dans un stade d'Ornano copieusement garni et attendant le retour du succès, les Malherbistes prennent le taureau par les cornes et c'est Beauvue qui s'illustre d'abord (4e), imité en sortie de premier quart d'heure par Grenier côté Rennais, tout proche d'ouvrir le score (18e). Normands et Bretons cherchent à conserver le cuir et éviter tout espace coupable. Cet espace, ce sont les Rennais qui l'ouvrent en premier à dix minutes de la fin de la première période, Ninga manquant l'immanquable, seul devant le but vide alors que tout d'Ornano était déjà debout (36e). La réponse visiteuse est toute aussi tranchante et il faut un Samba triplement décisif, devant Grenier, Hunou puis Sarr pour sauver le siens (45e, 45e+2).

Ninga manque l'immanquable, Samba repousse l'échéance



La seconde période débute sur des bases plus attractives mais c'est Rennes qui s'arroge rapidement le contrôle du ballon. Les Bretons sont incisifs et sur un déboulé côté gauche, Del Castillo voit sa frappe tendue déviée par Samba mais le ballon revient sur Hunou qui ne manque pas l'aubaine (59e). Caen est groggy et ne réagit pas. Les Rennais flairent le coup fatal et le porte à l'orée des vingt dernières minutes, Sarr conclue une action superbe de Del Castillo (69e). L'affaire est entendue et d'Ornano semble résigné. Les minutes passent et l'impuissance calvadosienne est là. Jusqu'à ce que Crivelli ne redonne espoir aux siens au bout du temps réglementaire (89e). Les six minutes de temps additionnel sont haletantes mais rien de net ne vient changer la donne. Caen glisse de plus en plus dangereusement au classement.

Les buts.

59e : Énième mouvement initié par Del Castillo qui butte sur Samba mais la parade du portier normand arrive sur Hunou qui reprend de volée et marque.

Caen: 0- Rennes : 1

69e : Récupération de Del Castillo qui joue un relais parfait avec André. Le centre est impeccable pour Sarr qui ne manque pas sa reprise et double la mise.

Caen : 0- Rennes : 2

89e : Débordement d'Armougom et centre au cordeau pour Crivelli qui jaillit et bat Koubek.

Caen : 1- Rennes : 2

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Delerue, spectateurs : 17284.

Avertissements : Caen : Guilbert (10e), M'Bengue (34e), Rennes : Grenier (26e)

CAEN : Samba, Guilbert, Djiku, Baysse, M'Bengue (Armougom 79e), Sankoh (Tchokounté 69e), Oniangue (cap), Fajr, Ninga (Khaoui 58e), Beauvue, Crivelli, entr : Fabien Mercadal

RENNES : Koubek, Sitoe, Johansson, DaSilva, André (cap), Grenier, Zeffane, Hunou (Siebatcheu 76e), Traoré, Del Castillon, Sarr (Janvier 87e), entr : Sabri Lamouchi

Buts : Caen : Crivelli (89e), Rennes : Hunou (59e), Sarr (69e)