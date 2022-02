Caen. Festival Beauregard : un quatrième jour complet de concerts

La 11e édition du Festival Beauregard se tiendra sur quatre jours, du jeudi 4 au dimanche 7 juillet 2019, à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Après une dixième édition anniversaire record (108 000 festivaliers) l'été passé, les organisateurs mettent les bouchées doubles pour la prochaine édition.

Un quatrième jour complet de concerts

Le jeudi fait son grand come-back avec une toute nouvelle formule : fini le "before", avec un deux ou trois concerts. Place à une vraie quatrième journée de festival, jeudi 4 juillet 2019, avec sept groupes en alternance sur les deux scènes. "Désormais c'est quatre quoi qu'il arrive, plus de question à se poser. Quatre jours complets pour continuer à vous faire rêver et à vous surprendre dans l'esprit de Beauregard", annoncent les organisateurs, ce mercredi 31 octobre.

Les premières têtes d'affiche de cette onzième édition du festival seront annoncées prochainement. Probablement même dès la semaine prochaine. Restez à l'affût !