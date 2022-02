L'Aigle. Une députée normande veut un moratoire sur l'implantation des éoliennes

La députée LR de l'Orne Véronique Louwagie explique qu'elle a entendu parler d'un projet de trois éoliennes dans le Pays d'Auge. Trois autres dans le Pays d'Ouche. Trois autres encore entre ces deux secteurs. Autant de projets qui font que la députée est vent debout contre les implantations d'éoliennes dans l'Orne, parce qu' il est inacceptable de voir éclore des parcs de trois éoliennes tous les 3, 4, 5 kilomètres, écrit-elle, au détriment de paysages dont la beauté n'est plus à démontrer, notre patrimoine mérite mieux que d'accepter le cynisme du lobby éolien.

Les territoires ruraux, victimes de ces installations

Le gouvernement doit entendre le ras-le-bol des Français, explique encore Véronique Louwagie, les territoires d'implantation d'éoliennes voient baisser la valeur des biens immobiliers. Pour la parlementaire, si le secteur énergétique français doit poursuivre ses recherches en faveur de la transition écologique, nous devons être attentifs au coût énergétique.

Les éoliennes en mer

Alors qu'elles sont au nombre de 8 000 actuellement, le nombre d'éoliennes terrestres implantées en France doit passer à 20 000 d'ici 2023, la parlementaire demande un moratoire au gouvernement sur ces installations. Elle argumente sur le fait que les éoliennes terrestres ne fonctionnent qu'à 25 % du temps, leur préférant les éoliennes flottantes installées à 50 km des côtes qui ont une production réelle de 60 %. Véronique Louwagie plaide pour un programme de recherche encore plus ambitieux et plus conséquent d'éoliennes flottantes.