Rouen. Rouen : la Métropole veut installer une grande barge pour l'Armada

Un peu plus longue qu'un terrain de foot et large comme un terrain de basket. 114 mètres de long par 15 de larges, ce sont les dimensions de la barge que la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) souhaite installer sur la Seine lors de l'Armada 2019. Selon un appel d'offres publié il y a quelques jours, elle doit permettre de "profiter de l'espace fluvial" et "valoriser ce que sera la manière de vivre dans le nouveau quartier Rouen Flaubert".

• À lire aussi. le futur écoquartier Flaubert continue de prendre de la hauteur



Une installation provisoire

Située devant le nouveau siège de la Métropole, sur la rive gauche, la barge "devra être accessible à tous par le biais de cinq passerelles qui la relieront aux quais". Un calendrier précis est déjà prévu pour les candidats, avec une installation du 27 au 5 juin 2019, une utilisation pendant l'Armada du 6 au 16 juin et un démontage qui devra être terminé au 24 juin 2019. Le tout pour un budget maximum de 180 000€ TTC.

À part la notion d'événementiel, glissée dans l'appel d'offres, impossible pour le moment de connaître l'utilisation exacte de cette barge. En tout cas, pas tant que l'appel d'offres est en cours, explique-t-on à la Métropole. Mais les premières annonces officielles pourraient tomber au début de l'année 2019.