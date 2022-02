Évreux. Basket (Pro B): Grosse performance d'Evreux à Nancy

Le match.

Battu par Nancy il y à trois jours en match aller de Leaders Cup, les joueurs de l'ALM Evreux (Eure) et du SLUC de Nancy se retrouvaient en Meurthe et Moselle pour un match de la 3è journée de Pro B et les Ebrociciens se sont imposés sur le score de 74-70 samedi 27 octobre 2018.

Alors que le match est serré jusqu'à la mi-temps mais tout de même dominé par les locaux qui possèdent neuf points d'avance (32-23), les Eurois vont enclencher une belle remontée dès l'entrée dans le dernier quart-temps alors qu'ils avaient 11 points de retard pour finalement s'imposer avec 4 points d'avance.

Scott: 26 points; Bouquet: 12 points; Ho You Fat: 11 points; Kayembe: 9 points; Leon: 8 points; Lavieille: 5 points; Booker: 3 points.

Les deux équipes vont de nouveau se rencontrer en quelques jours pour le match retour des quarts de finale de Leaders Cup, ce mardi 30 octobre 2018.

