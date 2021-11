LFB : Mondeville se met en difficulté

Les Mondevillaises, qui n'ont mené au score que l'espace d'une poignée de secondes dans le premier quart-temps (12-11, 9'), se sont pourtant accrochées jusqu'au bout. Rarement reléguées à plus de dix longueurs de leur adversaire, elles ont finalement payé au prix fort l'écart concédé dans le deuxième quart-temps (22-30 à la mi-temps).

"On a montré un meilleur visage que lors de notre dernier match, mais le fait de perdre de peu prouve qu'on aurait pu gagner et cela nous affecte beaucoup, confie l'ailière Kadidia Minté. Au niveau où on a joué, ça aurait pu passer contre certaines équipes, mais contre Bourges il fallait monter d'un cran : être encore plus agressives, être encore plus concentrées, défendre encore plus fort." En revenant à sept points en fin de match, Mondeville s'est longtemps donné le droit d'y croire, mais la marche était trop haute.

Le choc contre Rezé

"Il y a plusieurs joueuses qui sont moins bien, mais plus qu'une faillite individuelle, c'est une faillite collective, estime Hervé Coudray. Face à ce type d'adversaire, nos lacunes techniques et tactiques sont un peu plus visibles." Le coach mondevillais a également témoigné sa "colère" face au traitement de faveur que semble avoir subi son équipe. "Ce n'est pas normal que l'arbitre protège autant Bourges", peste Hervé Coudray. Ce premier revers à domicile de l'année 2012 confirme le passage à vide que traverse Mondeville, battu six fois lors de ses neuf matchs contre des équipes de Ligue féminine. "On se pose des questions, reconnaît Kadidia Minté. Mentalement, on a pris un coup."

Le suspense bat son plein dans la course à la quatrième place, synonyme de demi-finales du championnat de France. A trois journées du terme de la saison régulière, Mondeville ne compte plus qu'un point d'avance sur Basket Landes. Il lui faudra gagner au moins deux rencontres pour rester dans le Top 4. Le déplacement à Nantes, vendredi 23 mars, vaudra cher.