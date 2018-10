Affaire Bygmalion: la justice confirme le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal (cour d'appel)

Tendance Ouest a écrit :

Accident mortel sur les routes de l'Orne

Une personne est morte sur les routes de l'Orne ce jeudi matin 25 octobre 2018, alors qu'il faisait encore nuit, en présence de brouillard. Un accident de la circulation entre la Ferté-Macé et Carrouges. Il était environ 7 heures lorsqu'une camionnette et un véhicule utilitaire sont entrés en collision sur la route départementale 908 à hauteur de Joué-du-Bois. Un homme âgé de 45 ans est décédé. La circulation a dû être totalement interrompue et déviée par Rânes, le temps de l'intervention des secours.

