Quillebeuf-sur-Seine. Un nouveau Bac entre Quillebeuf-sur-Seine et Port-Jérôme

Le département de Seine-Maritime annonce mercredi 24 octobre 2018 un nouveau bac pour la traversée de la Seine entre Quillebeuf-sur-Seine (Eure) et Port-Jérôme (Seine-Maritime). Il s'agira du Bac 24. Le département de Seine-Maritime vient d'en passer commande au chantier naval Merré (Loire-Atlantique). Coût du navire : 6 millions d'euros. Une somme financée par les départements de Seine-Maritime et de l'Eure (2,4 millions chacun) et par la région Normandie (1,2 million).

Huit passages d'eau

Le département de Seine-Maritime exploite et gère les Bacs de Seine depuis 2001. Ils sont gratuits depuis 2005. Le département dispose de dix bacs (sept maritimes et trois fluviaux) dont sept ont plus de 30 ans.

• Quillebeuf-sur-Seine – Port-Jérôme (N°13)

• Heurteauville – Yainville (N°22)

• Port-Jumièges (Heurteauville) – Jumièges (N°17)

• Yville-sur-Seine – Le Mesnil-sous-Jumièges (N°16)

• Berville-sur-Seine – Duclair (N°23)

• La Bouille – Sahurs (N°20)

• Petit-Couronne – Val-de-la-Haye (N°15)

• Le Grand-Quevilly – Dieppedalle (Canteleu) (N°19)



Réserve des bacs maritimes à Berville-sur-Seine (N°14)

Réserve des bacs fluviaux à Mesnil-sous-Jumièges (N°18)

Moderniser la flotte

Depuis trois ans, la Seine-Maritime étudie les modalités de renouvellement de la flotte vieillissante. Les coûts d'exploitation étant assurés depuis de nombreuses années par les Seine-Maritime et de l'Eure, les deux départements ont engagé une réflexion pour recherche des pistes d'économie (une flotte plus récente et moins gourmande en carburant).

Quillebeuf Port-Jérôme : 2 000 véhicules jour

C'est la traversée Quillebeuf-sur-Seine Port-Jérôme qui va bénéficier la première de la modernisation. Ce passage d'eau est très utilisé : environ 2 000 véhicules par jour en semaine (essentiellement du domicile travail) et environ 1 650 les samedis et dimanches (essentiellement du loisir). À l'issue d'un appel d'offres lancé au printemps dernier, c'est le chantier naval Merré de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) qui a été choisi pour la construction de ce nouveau Bac (N°24). Il pourra transporter 27 véhicules légers ou deux semi-remorques et neuf véhicules légers. (145 passagers). Le délai de construction est estimé à 17 mois et la livraison est prévue pour le premier semestre 2020.

À terme, le département de Seine-Maritime prévoit la construction de deux bacs fluviaux et la réalisation d'appontements maritimes pour les passages d'eau de Duclair et Quillebeuf-sur-Seine.