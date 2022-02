Mondeville. Basket (LFB) : Mondeville résiste mais s'incline à Basket Landes

Le match.

On craignait une déroute du côté de Basket Landes pour l'USOM porté par sa capitaine Dumerc, Toure ou encore Hejdova, ancienne mondevillaise partie à l'intersaion. Mais les filles de Romain Lhermitte ont tenu bon et ont même mené dans en première période (17-19, 10'). Les Calvadosiennes marquent un premier break (21-27, 12') avant que les débats ne se calment en milieu de 2e quart. Basket Landes recolle au score mais l'USOM est toujours aux commandes à la pause. (32-35, 20'). Les jeunes Djekoundade et Tadic se sont mises en évidence.

À la mène en première période

Le technicien mondevillais pouvait donc se satisfaire de la réaction des siennes malgré le trop peu de réussite au tir (41%). Basket Landes ne faisait pas beaucoup mieux avec 40% de réussite. L'expérience de Thorburn et Mann tenait la dragée haute aux locales mais l'USOM vit un retournement de situation sans jamais pouvoir revenir au score. Gatling creuse l'écart de son côté (48-40, 26') et Basket Landes prend les choses en main dans le dernier quart. Mondeville progresse et peut se satisfaire d'avoir mené la moitié du temps face à l'un du top 4 de LFB.

La fiche.

Basket Landes 68 - 57 USO Mondeville

17-19 / 15-16 / 22-9 / 14-13

Arbitres : Y.Melab, H.El Ouardouni, V.Voyeau.

Basket Landes : Dumerc 10, Hejdova 11, Ayim 10, Plagnard 2, Gatling 4, Toure 17, Milapie 14, Parisi, Mehadji, Pokk.

USO Mondeville : Thorburn 7, Kone 6, Tadic 3, Salgues 5, Mann 20, Djekoundade 12, Plust, Guennoc, Bussiere, Gueye 4.

