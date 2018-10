Basket (Pro B) : première à domicile pour le Rouen Métropole Basket

Après une entrée en matière conclue par une défaite à Saint-Chamond, les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) reçoivent pour la première fois en Pro B, dans leur Kindarena, l'équipe de Denain ce vendredi 19 octobre 2018 à partir de 20h30.

Soigner les débuts à domicile

Du côté de l'adversaire du jour, la première journée n'a pas été simple non plus avec une défaite concédée face à Vichy-Clermont, sur le score de 56-69. Ce seront donc deux équipes meurtries par une première journée ratée qui auront à cœur de remporter le premier match de la saison. Surtout du côté du RMB, qui devra compter sur un beau parcours à domicile pour espérer jouer les trouble-fêtes au classement et se qualifier pour les play-offs en fin de saison.