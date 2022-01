Caen. Caen : la Ville veut sévir contre le stationnement place Saint-Sauveur

Voilà plus de cinq ans que la place Saint-Sauveur, à Caen (Calvados), a été réaménagée et repavée. Le grand parking était alors supprimé. Depuis plusieurs semaine pourtant, la place est redevenue un lieu de stationnement pour de nombreux véhicules, notamment en fin de journée, quand les bars et restaurants sont fortement fréquentés.

18 nouvelles places aux fossés Saint-Julien

La Ville de Caen a lancé une grade campagne de prévention contre ce stationnement "sauvage et anarchique", adjectifs utilisés par Philippe Lallier, l'adjoint au maire de Caen, en charge notamment du stationnement et de la circulation.

La Ville de #Caen va être particulièrement vigilante sur le stationnement dans ce secteur dans les jours à venir. Pour savoir où stationner votre véhicule, rendez-vous sur https://t.co/zplP6yc6rm. pic.twitter.com/8l4HkwEI0c — Ville de Caen (@CaenOfficiel) 18 octobre 2018

Des affiches ont été installées aux arrêts de bus et des flyers ont été coincés sur les pare-brises des voitures. La prévention s'effectue aussi dans les commerces riverains. En parallèle, 18 nouvelles places de stationnement ont été crées à une centaine de mètres, sur les fossés Saint-Julien.

D'ici quelques jours, "on arrêtera cette prévention et on prendra des sanctions", prévient Philippe Lallier.