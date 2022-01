Caen. Il y a soixante ans, l'Université de Caen était inaugurée

Lundi 30 janvier 2017, l'Université de Caen (29 000 étudiants) fête les soixante ans de sa reconstruction. L'occasion de rappeler brièvement son histoire. C'est en 1432 que la première Université de Caen (Calvados) était construite quartier Saint-Sauveur. Mais le 7 juillet 1944 dans le cadre de l'opération Charnwood, alors que le quartier était relativement épargné par les bombardements Alliés, une "bombe perdue" s'abattait sur le département de chimie de l'ancienne université. L'explosion et les substances chimiques provoquèrent un incendie terrible qui consuma l'antique et vénérable institution caennaise.

Les acteurs de la résurrection

Il faudra toute l'opiniâtreté de l'ancien Préfet du Calvados et recteur de l'académie de Caen de 1937 à 1941 puis à partir de 1946, Pierre Daure, pour lancer la reconstruction de l'Université. Il avait en effet été question de la transférer définitivement à Rouen. Finalement, l'architecte Henry Bernard est enrôlé pour dessiner ce qui sera à l'époque un monument extrêmement moderne. Architecte talentueux, "Henry Bernard est également derrière la construction de la Maison de la Radio, du CHU de Caen-Cote-de-Nacre et de l'église Saint-Julien" rappelle Dominique Toulorge co-auteur de l'ouvrage "Histoire de l'université de Caen 1432 - 2012" édité aux presses universitaires de Caen.

La reconstruction pouvait démarrer, elle eut lieu entre 1948 et 1957, date de son inauguration. Aujourd'hui l'Université de "l'Athènes Normande" ne cesse de se développer et continue de marquer son empreinte à Caen et dans le monde.

Un développement qui n'est pas sans clin d'oeil au passé comme le rappelle Dominique Toulorge, lorsqu'en 2013, une découverte impromptue avait causé l'évacuation de 20 000 riverains…