Votre horoscope signe par signe du dimanche 21 octobre

Bélier

Vous avez l'art de revisiter certains aspects et donner des perspectives où jusqu'alors régnaient la banalité et la platitude.

Taureau

Difficultés financières qui vous font voir rouge. Comment faire pour vous maintenir. Parfois vous ne savez plus sur quoi rogner. Passé un cap, ce n'est plus possible.

Gémeaux

Plus belle la nuit. La prochaine sera plutôt mouvementée. Une fête de prévue ? Vous serez au top. Des nuits qui font les grands jours.

Cancer

Vous bénéficierez de quelques bons coups de main, de soutiens. La solidarité battra son plein à votre égard. La roue tourne, il était temps.

Lion

Vous abuserez du travail. Prenez quelques heures de repos. Même si vous vous passionnez par ce que vous faites. La réalité va vous rattraper.

Vierge

Vous êtes presque décidé à quitter ce que vous ne pouvez plus supporter. Certaines choses ennuyeuses et des lieux un peu trop supportés. Vous avez besoin d'autre chose.

Balance

Volontairement vous vous placerez en retrait et acquiescerez à tout sans ciller. Vous attendez votre heure pour enfin vous manifester. Le début des opérations ne saurait tarder.

Scorpion

Tâchez d'être assez disponible ces prochains temps. Certaines propositions seront nombreuses liées à plusieurs facteurs. Rien de compliqué. Vous êtes compétent et c'est l'essentiel.

Sagittaire

À force de critiquer on risque d'être disqualifié. Ce serait malin ! vous aimeriez bien de grands lancements, changements à vue votre érudition est vertigineuse.

Capricorne

Vous cherchez " chaussure à votre pied " ? ça pourrait durer longtemps dans le fond ça n'a pas d'importance. Vous fuyez l'indécence et le langage trop cru.

Verseau

Sans verser dans l'autosatisfaction, vous éprouvez une certaine fierté de ce que vous avez accompli. Vous aurez ramé, trimé et galéré mais voilà votre qui arrive.

Poissons

Détail cocasse. Rien n'arrive par hasard. Et là une belle surprise. Vous serez présent au bon moment. Plutôt convainquant, vous demeurez obstiné et déterminé.