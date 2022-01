Petit-Couronne. À Petit-Couronne, la piscine l'Archipel va être entièrement rénovée

Vétuste, plus aux normes, très énergivore avec des déperditions d'énergies et des fuites d'eau… La piscine municipale l'Archipel à Petit-Couronne avait bien besoin d'un coup de neuf. "Il était plus que temps avec des problèmes de structure et des problèmes sur nos installations techniques", indique le maire de la ville Dominique Randon.

Un vaste chantier de plus de sept millions d'euros va donc s'ouvrir au mois de février 2019 pour tout remettre à neuf. Une extension de 150 m2 est ajoutée pour un nouveau pôle d'accueil et un espace vestiaires, casiers, douches et sanitaires neuf qui correspondra aux normes d'accueil des personnes à mobilité réduite.

Une extension doit être réalisée pour un nouvel accueil et un nouvel espace vestiaires et douches. - Ville Petit-Couronne

À l'intérieur, le bassin de nage de 25 mètres est conservé mais entièrement revu. sa profondeur a été réduite pour réaliser des économies d'énergie et faciliter la pratique d'activités comme l'aquabike ou l'aquagym. L'établissement comportera également un bassin loisir de 150 m2 et, nouveauté, une lagune pour les enfants de 100 m2 avec des jeux d'eau et une pataugeoire. Le mythique toboggan rouge, vieillissant, disparaît et est remplacé par un toboggan pentagliss avec trois pistes.

Une nouvelle lagune de jeux sera proposée aux plus petits. - Ville Petit-Couronne

Des économies d'énergie

Avantage d'une telle rénovation : les économies d'énergie. La facture d'eau et de chauffage doit diminuer de 50 à 60 % selon les estimations, grâce à une nouvelle isolation, de nouvelles chaudières au gaz plus performantes ou encore l'installation de panneaux solaires sur le toit. "On a conservé les vagues sur le toit qui sont caractéristiques de l'Archipel", raconte le maire, qui a voulu garder l'esprit de l'établissement.

La nouvelle piscine municipale devrait rouvrir à l'été 2020. Elle est financée pour un tiers par la Métropole Rouen Normandie. Le Département et la Région devraient aussi participer. Le reste est à la charge de la municipalité.