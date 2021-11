INSOLITE : Défilé de mode dans le Centre Aquatique d'Argentan

De 20h30 à 22h30, vous pourrez découvrir les collections printemps/été de prêt-à-porter homme, femme et enfant de commerces argentanais.



Programme de la soirée :

20h30 – 21h15 : Défilé prêt-à-porter enfant : collection printemps/ été magasin Z, 25 enfants de 2 à 14 ans présenteront la collection garçon/fille.

21h15 – 21h45 : Défilé prêt-à-porter homme et femme, 6 mannequins vous présenteront quelques 25 tenues des collections printemps/ été des boutiques Elena et Peinturier.

21h45 – 22h15 : Le magasin Fascination mettra en scène 6 femmes qui présenteront la collection de lingerie.

22h15 – 22h30 : Pour la première fois, défilé de robes de mariée et de costumes de mariage

pour hommes par les magasins Peinturier et Dress for You.

À noter également la participation des magasins suivants :

- Capucine et Max&Co présenteront les tendances "chaussures" printemps/été femme et enfants.

- Maro’lux vous présentera sa nouvelle collection de maroquinerie.

- Chez Jules, salon de coiffure, assura la coiffure des mannequins.

- Si Belle chez Soi, soins esthétiques à domicile pour les accessoires et maquillage

- Un vent de fleurs, fleuriste pour la décoration.



Entrée : Tarif piscine et 1.55€ pour les gradins

Renseignements :

Centre Aquatique - CDC du Pays d'Argentan

31 rue du Paty

61200 Argentan

Tél. : 02.33.12.15.45

Ecoutez Christophe Blondel, directeur du Centre Aquatique d'Argentan :