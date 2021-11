Coup de co eur des Gites de France de la Manche

Cette année, c'était la 1ère fois qu'était organisé le prix Coup de cœur des Gîtes de France de la Manche. L'occasion de récompenser les nouveaux venus dans le monde des gîtes de France puisque seuls concouraient les gîtes référencés depuis 2011.

Et c'est "l'esprit du bocage" un gîte situé dans le sud Manche à St Clément Rancoudray (entre Sourdeval et Mortain) qui a remporté le prix cette année! Vous pouvez réserver dans ce gîte en allant sur leur site: www.espritdubocage.com et découvrir les autres lieux sur www.gites-de-france-manche.com

Ecoutez Frédérique HEDOUIN nous parler des heureux vainqueurs: