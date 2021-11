De l'Alabama au Brésil: les vidéos "écolo" d'un jeune alençonnais

Sa première production « Quand la nature reprend ses droits » a été projetée à l’ONU en 2008.

Sa seconde vidéo « Pesticide mon amour » a été primée dans des festivals à Poitiers, à Grenoble. Dans quelques semaines, à l'occasion de la "semaine sans pesticide", on pourra la voir un peu partout en France et en Belgique : elle sera notamment projetée au mois de mai à la Commission Européenne. Ce documentaire vient aussi d'être demandé par une université en Alabama, et à Rio de Janeiro !

Erik Frétel peaufine désormais sa 3ème création : « Vélotopia », tournée avec plus de 400 figurants tous bénévoles, dans plusieurs pays d’Europe : « avant première » à Poitiers, ce mercredi.

Ecoutez ci-dessous Erik Frétel: