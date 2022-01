Alençon. Gala de boxe à Alençon le samedi 3 novembre : le détail du programme

: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line

Malgré le forfait du Normand Maxime Beaussire après son combat européen en Espagne, cet "International Boxing Challenge" d'Alençon, qui sera disputé le samedi 3 novembre 2018 à la salle Anova, comptera six combats professionnels de haut niveau. Davide Nicotra, de DN Challenge, le manager de ce gala de boxe :

Davide Nicotra Impossible de lire le son.

Brice Bassolé vs Steve Jamoye. - Eric Mas

Le clou de la soirée sera le combat comptant pour un Titre Continental IBO des welters qui verra le Normand Brice Bassolé, tenter de remporter sa première ceinture sur la scène International, face au Champion du Bénélux Steve Jamoye :

Davide Nicotra Impossible de lire le son.

L'International Boxing Organization (IBO) est une fédération de boxe anglaise créée en 1993 par Ed Levine. Bien qu'elle soit considérée comme une organisation mineure comparée à la WBA, la WBC, l'IBF et la WBO, elle sert de tremplin à certains boxeurs pour disputer des titres plus prestigieux. (Wikipedia)

La championne olympique Estelle Yoka Mossely sur le ring d'Anova. - Eric Mas

L'autre très gros combat de la soirée verra la championne olympique (Rio 2016) Estelle Yoka Mossely combattre pour la seconde fois sous le statut professionnel, face à la polonaise Karina Kopinska. Un combat en huit reprises de deux minutes :

Davide Nicotra Impossible de lire le son.

Le Normand François Pichereau boxera à Alençon. - Eric Mas

Malgré l'absence de Maxime Beaussire, comme il avait été annoncé, ce gala de boxe alençonnais comprendra bien six combats. Avec par exemple la finale du Criterium superléger (petite finale nationale jeunes) entre Romain Couture et un boxeur d'île de France. Autre combat à l'affiche, celui entre le Normand Pichereau et Maamar Mahrache :

Davide Nicotra Impossible de lire le son.

Ce gala de boxe du samedi 3 novembre 2018 à Anova débutera par trois combats amateurs, notamment avec celui d'une boxeuse du club d'Alençon :

Davide Nicotra Impossible de lire le son.

Dans quelques jours les équipes de L'Équipe 21 viendront découvrir la salle Anova d'Alençon. Mercredi 10 octobre 2018, l'équipe de DN Challenge est venue y prendre ses marques : visite des loges des boxeurs, mais aussi repérage pour l'installation du ring. Davide Nicotra :

Davide Nicolas Impossible de lire le son.

Voilà plusieurs dizaines d'années qu'un tel gala de boxe professionnel n'a pas été organisé Alençon. Celui du samedi 3 novembre 2018 sera retransmis en direct sur la chaîne de télévision L'Équipe 21. Mais évidemment, lors d'une telle soirée, rien ne vaut l'ambiance de la salle. Les organisateurs ont voulu des tarifs abordables :

Gla de boxe 3 novembre. - Eric Mas

Les autres combats à l'affiche :

Gala de boxe 3 novembre. - Eric Mas

Réservations sur anova-alençonexpo.com et salle Anova/ Carrefour/ Fnac/ Leclerc/ Super U et Office de tourisme d'Alençon.