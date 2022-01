Hors Normandie. Entretien avec Shirley Souagnon de retour en Normandie

Elle s'est faite connaître dans le "Jamel Comedy Club" et "On ne demande qu'à en rire". Aujourd'hui ses sketchs affolent les compteurs sur Youtube, les salles où elle se produit sont toujours pleines... C'est tout simplement devenue l'une des humoristes qui pèse le plus dans le paysage du stand-up Français.

"Monsieur Shirley", fait l'unanimité à Paris, où elle le présente depuis 1 an. Ce troisième spectacle tranche avec les deux précédents. Il est plus personnel et traite de sujets relatif à son évolution.

Shirley Souagnon a discuté avec nous de son parcours, de son spectacle, de ses projets et notamment du festival de stand-up "Debout Paris" qui va être reconduit et qui, à terme, pourrait venir à Rouen.

Il reste quelques places sur www.theatrealouest.fr pour la voir au théâtre à l'ouest de Rouen. Vous pouvez aussi d'ores et déjà réserver vos billets pour son spectacle à Mondeville en Novembre www.mondevilleanimation.org