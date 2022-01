Le-Havre. Des casques de moto transformés en œuvres d'art pour la bonne cause

"Je les aime tous", Fabrice Costa, vice-président des Guidons de l'espoir ne tarit pas d'éloges sur les 22 casques de moto de l'exposition organisée par l'association en ce mois d'octobre 2018. Il faut dire qu'ils ont une particularité : ils ont été peints par des artistes de la région havraise (Seine-Maritime) et ce, pour la bonne cause puisque la somme obtenue avec leur vente sera donnée à la lutte contre la mucoviscidose.

L'association composée de motards organise divers événements toute l'année pour aider à la recherche contre la maladie. C'est la première fois qu'elle crée une telle vente.

22 techniques différentes

Mais avant d'être vendus, ces casques ont été exposés dans les galeries d'art Mascarade et Hamon au Havre. Depuis le lundi 8 et jusqu'au lundi 22 octobre 2018, ils sont présentés au caféInk.

Les casques coûtent entre 100 et 700 euros et neuf ont déjà trouvé preneur. Un photographe a également immortalisé le travail des artistes et ses photos sont aussi en vente.

Tous ces artistes ont accepté de travailler bénévolement et la totalité de la somme obtenue sera donc reversée à la lutte contre la mucoviscidose.