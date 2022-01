Ardevon. Le prieuré du Mont-Saint-Michel : une autre merveille

Le prieuré d'Ardevon, (Manche) situé à une encablure du Mont-Saint-Michel retrouve progressivement sa vocation d'accueil des pèlerins mais aussi des touristes. 5 000 personnes ont été reçues depuis 2014, date du rachat du lieu par la fondation du Mont-Saint-Michel.

Des pèlerins et des touristes viennent profiter de ce cadre grandiose, qui propose un hectare de bivouac et 50 lits en dortoir, un endroit unique en Normandie,

Véronique Poins membre de la fondation du Mont-Saint-Michel :

Véronique Poins

Après une première phase de travaux pour 900 000 euros, une seconde va débuter dès 2019, pour 1,4 million d'euros.

Ce prieuré a été construit au 13e siècle, les murs et les charpentes ont été particulièrement bien conservés, mais le travail de restauration et de transformation est considérable.

Véronique Poins

L'ensemble des travaux est financé uniquement grâce aux dons de particuliers et de mécènes. Par sa dimension spirituelle, il a été béni ce vendredi 05 octobre 2018, par Monseigneur Le Boulc'h, évêque de Coutances et Avranches (Manche) présidente de la fondation du Mont-Saint-Michel, en présence Monseigneur d'Ornellas, archevêque de Rennes (Ille-et-Vilaine) et une pléiade d'invités et notamment de donateurs.