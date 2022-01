Le-Havre. Un docker havrais arrêté après une saisie de cocaïne

Le 14 septembre 2018, plus de 700 kilos de cocaïne étaient saisis sur le port du Havre (Seine-Maritime). On apprend vendredi 5 octobre 2018 qu'un docker havrais a été interpellé, mis en examen et placé en détention provisoire dans cette affaire.