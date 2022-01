Le-Havre. Le festival Retro Line au havre ce week-end !

Les 5, 6 et 7 octobre 2018, le site du Magic Mirrors se met à l'heure du rockabilly, du lindy hop, des chromes, du cuir, de la bakélite et des vêtements hérités du milieu du XXe siècle. Bleuenn Le Meur et Nicolas Perivier sont habités par cette époque qui fascine toujours autant : créateurs des démonstrations de danse à la plage, des ateliers de danse chaque mardi au Magic Mirrors ou encore d'une journée rétro rue Paul Doumer en juin dernier, ils passent à la vitesse supérieure et proposent le Retro Line Festival. " C'est bien un festival, pas un salon rétro ", précisent les organisateurs qui ont à cœur d'inviter les visiteurs à découvrir comment mettre du rétro dans leur quotidien. Le site du Magic Mirrors, avec sa scène " old school " et ses 6 000 m² de terrain, offre un emplacement idéal pour accueillir les multiples animations et événements de ce nouveau festival havrais.

Aux côtés des soixante exposants qui font le déplacement (mode, accessoires, déco, moto…), le Rétro Line propose une grande exposition de véhicules et un studio photo, la présence d'artistes, la réalisation collective d'œuvres, des animations pour les enfants, des concerts, du théâtre de rue, des stages de danse avec des professionnels internationaux et un programme musical alléchant : soirée swing et dîner spectacle le vendredi (sur réservation préalable), soirée-concert le samedi avec Kaddy and the keys et le bluesman Manu Lanvin, suivie d'un bal avec les Swing 276.

Bleuenn Lemeur nous parle du festival :

Bluenn Lemeur co-organisatrice du festival Impossible de lire le son.

Pour réserver vos places rendez vous sur billetweb.fr

