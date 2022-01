Bois-Guillaume-Bihorel. La fête du souvenir samedi 6 Octobre à Bois-Guillaume

La ville de Bois-Guillaume vous invite à partager l'histoire avec la “fête du souvenir” samedi 6 Octobre 2018 à l'Espace Guillaume le Conquérant. Pour le centenaire de l'Armistice 1918 de nombreuses animations rythmeront cette journée du 6 Octobre ; le but étant de démontrer la nécessité de la paix et l'orienter auprès de la jeune génération ; des collèges et lycées du secteur de Bois-Guillaume participeront également à cette commémoration.

L'armistice est une leçon d'histoire, même 100 ans après il y a toujours des découvertes, des drames personnels, des drames collectifs et donc un partage entre anciens et jeunes. C'est autour de tables rondes que les discussions s'installeront. Cette fête du souvenir propulse la vigilance collective et l'éveil pour simplement éviter des lendemains douloureux.

Gilbert Renard, Maire de Bois-Guillaume, nous raconte plus en détail le déroulement de cette fête et des anecdotes qui l'accompagne :

La journée se déroule en plusieurs temps Impossible de lire le son.

Le soir après les tables rondes, la vie quotidienne et la défense aura lieu la remise de prix des collégiens et lycéens qui auront participé à cette journée, puis vers 20h un buffet dînatoire pour le centenaire du jazz. Repas et soirée dansante pour 5€, un voyage dans le temps où vous découvrirez le jazz de l'époque. Également au programme des chants et lectures par une cinquantaine de choristes du Vexin Normand.

Précisons que cette journée du centenaire de l'Armistice entre le cadre d'une série d'événements qui prendra fin le 11 Novembre prochain avec le recueillement devant le monument aux morts. Notez qu'à Bois Guillaume une exposition sur l'artisanat des tranchées sera présentée du 6 au 14 octobre puis le 9 octobre une soirée théâtrale est animée par les élèves de la ville à 20h30.

Les renseignements sur la journée du 6 Octobre et ses animations qui la suivront sont à retrouver sur ville-bois-guillaume.fr et la page Facebook Bois Guillaume Événements. La fête du souvenir en partenariat avec Tendance Ouest.