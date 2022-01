Le-Havre. Mouvement de grève dans les EHPAD publics du Havre

Une grève de 24 heures a été lancée mercredi 3 octobre 2018 à 7 heures. Elle concerne une partie du personnel des EHPAD publics du Havre (Seine-Maritime). Ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendants sont six à être basés sur la cité Océane. Ils sont gérés depuis le 1er janvier 2016 par le centre gériatrique Desaint Jean. La structure emploie environ 520 salariés (entre l'administratif, les techniciens et les soignants) et accueille 664 résidents. Deux nouveaux établissements viennent de voir le jour (l'un à Caucriauville et l'autre à Dollemard) en replacement des sites de Rouelles et Hauser. Les ouvertures sont effectives depuis une quinzaine de jours. Le personnel (aides-soignants en tête) se dit en souffrance. Il manquerait des effectifs.

Ecoutez Tatiana Dubuc, aide-soignante et secrétaire générale des EHPAD du Havre CGT :

Un appel à l'ARS

Selon les syndicats, le mouvement de grève du mercredi 3 octobre 2018 est suivi par 10 % du personnel. Une tente a été installée devant le tout nouveau bâtiment de Dollemard. Elle sera occupée par des grévistes dans la nuit du mercredi au jeudi. Le mouvement peut être reconductible. Le personnel en appelle à l'Agence régionale de santé (ARS) pour obtenir plus de moyens.