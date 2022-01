Alençon. Alençon fête la dentelle

Après une première édition en 2013 et une seconde en 2015, organisées par la chambre de commerce et d'industrie, le festival " Alençon fil & dentelle " revient, du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2018 à Alençon (Orne). À partir du XVe siècle, Alençon a été une cité dentellière avec un point local qui était en concurrence avec le point de Venise.

Un festival sur plusieurs sites

Ce festival est organisé sur plusieurs sites : un salon du textile dans la Halle au blé, bien sûr des expositions au musée des Beaux-arts et de la dentelle d'Alençon, mais aussi à la Maison des dentelles d'Argentan (avec navette en bus). C'est aussi des expositions à la Halle aux toiles et deux conférences à l'hôtel du département et à la salle Baudelaire.

L'organisation de cette troisième édition du festival est conjointe à la ville d'Alençon, la communauté urbaine, et le conseil départemental. Dominique Artois, adjoint à la culture à la ville d'Alençon et Christine Roimier pour le Conseil départemental :

Dominique Arthois et Christine Roimier Impossible de lire le son.

Festival " Alençon fil & dentelle ", du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2018. Retrouvez le programme complet ici.

Entrée gratuite, sauf " Pass dentelle " à 5 euros pour les visites du musée des Beaux-Arts (Alençon) et de la Maison des dentelles (Argentan) avec transport en bus (le samedi et le dimanche).