Caen. Leaders Cup Pro B : Caen s'impose contre Rouen (101-98)

Au bout de la soirée, c'est Caen (Calvados) qui l'emporte 101-98 face à Rouen (Seine-Maritime) après deux prolongations dans cette 3e journée de Leaders Cup mardi 2 octobre 2018. Mal embarqués dans le match, les Caennais se sont repris en main en fin de premier quart. S'ensuivent des temps forts et des temps faibles des deux équipes, sans jamais qu'aucune ne prenne le large (37-40 à la mi-temps). Dans le dernier quart, Caen s'accroche tandis que Rouen, légèrement devant (71-76) n'arrive pas à tuer le match malgré l'exclusion de Paul-Lou Duwiquet à la 34e minute. Au mental, c'est Jerrold Brooks qui inscrit le trois points décisif à trois secondes du buzzer. Prolongation.

Le fait de match : deux prolongations, Caen aux forceps

La première prolongation est une copie conforme du dernier quart. Rouen mène, mais ne se met jamais à l'abri, et Caen revient à 88-88 grâce à trois guerriers qui refusent de voir la première dans le nouveau Palais des Sports gâchée. Jerrold Brooks (27 points, 7 passes, 2 rebonds), Marc-Eddy Norelia (16pts, 1pd, 16r) et David Ramseyer (25pts, 1pd, 6r) ont tout trois joué une belle partition en prolongation, emmenant avec eux toute la salle. Rouen cède vite dans la deuxième, et se retrouve à courir, fatigué, après le score. Les Seinomarins ne reviendront pas, Caen l'emporte 101-98 dans un Palais en fusion. "On n'aurait pas gagné ce match sans le public" dixit Antoine Michon. Caen doit aussi beaucoup à son trio.

La réaction d'Antoine Michon, coach de Caen

"La salle a permis à tout le monde de se battre et d'élever son niveau ce soir, c'est une belle entrée en matière. J'espère que ça va donner de la confiance parce qu'on a commencé le match très crispés. On a eu une bonne attitude défensive et on n'a pas laissé Rouen partir trop loin. On sait qu'on est en train de s'assembler, on manque de régularité et de discipline. Il faut que chacun ait son match référence pour arriver à bien rentrer dans ce championnat."

La feuille de match

Caen - Rouen : 101-98 (18-14, 19-26, 15-12, 26-26, 10-10, 13-10)

Caen : Départ : Brooks 27, Clerc 12, Pope, Salmon 7, Waldow3. Banc : Duwiquet 11, Esso Essis, Norelia 16, Ramseyer 25

Rouen : Départ : Begarin 17, Diggs 15, Ponsar 10, Coleman 5, Nwogbo 22. Banc : Injai, Maille 13, Bassoumba, Moneke 16