Les Loges. Un parc de loisirs 100 % électrique près d'Etretat

Prendre de la vitesse sur des parcours en forêt avec des engins tout terrain et sans polluer. C'est le pari du parc de loisirs E Motion aux Loges (près d'Etretat en Seine-Maritime) en proposant des engins 100 % électriques. Il a ouvert ses portes en avril 2018.

• BONUS – le reportage Tendance Ouest :



E-Motion aux Loges Impossible de lire le son.

Pas de pollution sonore

Le parc propose à la location une vingtaine de buggys, trottinettes, skates ou encore VTT. De nouveaux modes de déplacement respectueux de l'environnement. Il n'y a pas de pollution de l'air et pas de pollution sonore.

Des véhicules à partir de trois ans

Trois parcours sont proposés : celui des trois à six ans avec des minicars, celui des six à 12 ans avec des quads et des buggys, celui réservé aux longboards (skate) et celui des adolescents et adultes avec des trottinettes, des VTT et des swincars.

Le swincar : un véhicule 100% électrique qui passe partout. - Gilles Anthoine

Un véhicule araignée

Le swincar est une exclusivité. Il s'agit d'un véhicule ayant des aptitudes hors du commun pour le franchissement extrême. Il fonctionne telle une araignée pour s'affranchir des obstacles. L'engin se démembre autour du conducteur pour que ce dernier reste à plat sur son siège en toute sécurité.

E Motion, 1632 route de Gonneville aux Loges – ouvert des vacances de printemps aux vacances de la Toussaint – de cinq à 25 euros.