Découvrez le clip Ghost de Skip The Use

Sur le devant de la scène rock française depuis 2009 et nommé aux dernières Victoires de la Musique dans la catégorie 'Groupe ou artiste révélation scène de l'année, le groupe Skip The Use propose aux internautes de découvrir le clip de leur dernier titre "Ghost" avec les enfants d'une chorale du Nord.

Skip The Use sera en concert le 16 mars au Big Band Café à Hérouville St Clair mais aussi à Rouen le 26 avril, à Rennes le 18 mai et sur les festivals de l'été !